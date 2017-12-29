Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление MSC

    29.12.2017
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    • Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!

    Готовя это поздравление, я решил перечитать те пожелания, что мы оставляли друг для друга в конце 2016 года на сайте SeaNews и понял, что многие из них воплотились в жизнь!

    Сейчас, провожая 2017 год хочется отметить, что он был ярким и запоминающимся, а его итоги внушают оптимизм. Российский рынок контейнерных перевозок впервые с 2014 года уверенно рос, преодолены многие трудности последних лет, индустрия взяла курс на консолидацию предложения на рынке морских контейнерных перевозок.

    Клиенты ожидаемо стали более требовательными к качеству сервиса, но вместе с тем стремятся к долгосрочному партнерству, что полностью соответствует базовым ценностям нашей компании.

    Компания MSC с уверенностью смотрит в будущее, мы заканчиваем год на лидирующей позиции в нашей индустрии, достигнутые результаты позволяют нам сказать, что мы можем гордиться стратегией развития в России и Центральной Азии, качеством предоставляемого сервиса, профессионализмом и самоотдачей своих сотрудников, верой в то, что мы делаем.

    И раз уж высказанные со страниц этого сайта пожелания сбываются, хочу от всего сердца пожелать всем нам новых интересных проектов, удачи в любых начинаниях, четкого видения стратегии развития своих компаний и её успешного воплощения в жизнь. Пусть наши близкие будут здоровы и счастливы, пусть в семьях царят радость, гармония и взаимопонимание.

     

    С наступающим Новым годом!

    Антон Назаров,

    Управляющий директор компании MSC в России

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