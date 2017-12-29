Поздравление MSC

Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!

Готовя это поздравление, я решил перечитать те пожелания, что мы оставляли друг для друга в конце 2016 года на сайте SeaNews и понял, что многие из них воплотились в жизнь!

Сейчас, провожая 2017 год хочется отметить, что он был ярким и запоминающимся, а его итоги внушают оптимизм. Российский рынок контейнерных перевозок впервые с 2014 года уверенно рос, преодолены многие трудности последних лет, индустрия взяла курс на консолидацию предложения на рынке морских контейнерных перевозок.

Клиенты ожидаемо стали более требовательными к качеству сервиса, но вместе с тем стремятся к долгосрочному партнерству, что полностью соответствует базовым ценностям нашей компании.

Компания MSC с уверенностью смотрит в будущее, мы заканчиваем год на лидирующей позиции в нашей индустрии, достигнутые результаты позволяют нам сказать, что мы можем гордиться стратегией развития в России и Центральной Азии, качеством предоставляемого сервиса, профессионализмом и самоотдачей своих сотрудников, верой в то, что мы делаем.

И раз уж высказанные со страниц этого сайта пожелания сбываются, хочу от всего сердца пожелать всем нам новых интересных проектов, удачи в любых начинаниях, четкого видения стратегии развития своих компаний и её успешного воплощения в жизнь. Пусть наши близкие будут здоровы и счастливы, пусть в семьях царят радость, гармония и взаимопонимание.

С наступающим Новым годом!

Антон Назаров,

Управляющий директор компании MSC в России