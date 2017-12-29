Поздравление Maersk Line

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

От лица компании Maersk Line хотели бы поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для компании Maersk выдался непростым, но интересным и значимым. Поэтому, по мере того, как мы провожаем 2017, хотелось бы ещё раз вспомнить все памятные нам моменты этого года.

В 2017 году Maersk Line в России исполнилось 25 лет! Сколько значительных событий произошло за это время: мы вместе открывали новые отделения Маэрска по всей России, благодаря вам и с вашей помощью создавали инновационные продукты – новые сервисы Экубекс и Марус, прямые океанские сервисы на Новороссийск, собственные фидеры на Дальнем Востоке; в 2017 году в состав флота Maersk Line ввели названное в честь российской столицы судно Moscow Maersk, а также вместе пережили беспрецедентную кибер-атаку. Хотелось бы выразить отдельную благодарность всем нашим клиентам и партнерам, которые проявили содействие, оказали поддержку и терпеливо прошли с нами этот период.

Желаем Вам и Вашим близким радости, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в грядущем 2018. С Новым Годом!