Поздравление Agility

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Уходящий 2017-й год был полон важными для всех нас событиями и решениями. Время и тенденции никогда не стоят на месте, а это значит, что гибкость, способности оперативно меняться и совершенствоваться важны как для компаний, так и для отрасли в целом. В начале 2017 года прогнозы относительно развития транспортного рынка были не самыми позитивными — скепсис и недоверие относительно предположений о возможном росте встречался среди многих экспертов. Несмотря на нестабильную политическую ситуацию в мире и на экономическое положение в стране, различные кризисные факторы и прочие трудности, лидерам рынка удалось укрепить свои позиции. Это стало возможным благодаря активной позиции крупных игроков и косвенному влиянию на рынок через институты и ассоциации с одной стороны, а с другой стороны за счет их способности вовремя правильно оценить изменения и оперативно принять решения.

Увеличение расходов на топливо и транспорт, нестабильная динамика грузооборота — все это нам удалось преодолеть именно благодаря гибкости и способности адаптироваться под окружающие обстоятельства в тех случаях, когда повлиять и изменить их мы не можем. Эта готовность к переменам помогает нам удерживать устойчивую позицию на рынке.

В наступающем году нас ожидают новые вызовы: изменения в таможенном законодательстве, удорожание акцизов на топливо и увеличение сборов с автомобильного грузового транспорта, перераспределение долей рынка между альянсами морских перевозчиков, увеличение объемов железнодорожных перевозок из Юго-Восточной Азии и другие факторы, которые изменят рынок.

Хочу пожелать вам в 2018 году больше возможностей, которые поспособствуют вашему росту, — как профессиональному, так и личностному — раскроют ваши новые сильные стороны и дадут еще больше идей на будущее. В начале года определите свои цели, сформируйте план действий и не бойтесь ему следовать. Не сомневайтесь в своих силах!

Удачи в 2018 году!

Максим Степанов,

Вице-президент Agility