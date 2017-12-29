Поздравление ЮРАМА

От имени Правления ЮРАМА и от себя лично сердечно поздравляю членов ассоциации, а также наших друзей и соратников по устранению проблем, усложняющих нашу работу – С Новым 2018 годом и Рождеством.
Искренне желаю Вам оставаться такими же энергичными, ответственными и целеустремленными.
Пусть удача сопутствует Вам во всех делах, легко реализуются все поставленные цели, а новые достижения приносят удовлетворение и заставляют двигаться вперед!
Здоровья Вам, счастья, благополучия и новых успехов в работе.
Семь футов под килем!
С уважением,
Директор ЮРАМА
А.В. Есипенко