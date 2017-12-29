Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление ЮРАМА

    29.12.2017
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    • От имени Правления ЮРАМА и от себя лично сердечно поздравляю членов ассоциации, а также наших друзей и соратников по устранению проблем, усложняющих нашу работу – С Новым 2018 годом и Рождеством.

    Искренне желаю Вам оставаться такими же энергичными, ответственными и целеустремленными.

    Пусть удача сопутствует Вам во всех делах, легко реализуются все поставленные цели, а новые достижения приносят удовлетворение и заставляют двигаться вперед!

    Здоровья Вам, счастья, благополучия и новых успехов в работе.

    Семь футов под килем!

     

     

    С уважением,

    Директор ЮРАМА 

    А.В. Есипенко

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