Поздравление ФГУП «Атомфлот»

Уважаемые коллеги и партнеры!

Дорогие друзья!

От имени коллектива ФГУП «Атомлот» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год прошел под знаком Арктики. В акватории Северного морского пути началась регулярная ледокольная проводка судов с отечественной углеводородной продукцией. Стабильная работа нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» и отгрузка первого арктического танкера-газовоза в порту Сабетта – это ключевые события 2017 года для всех, кто заинтересован в освоении российских высоких широт. В ближайшем будущем атомный ледокольный флот будет играть важнейшую роль в обеспечении круглогодичной бесперебойной доставки отечественной продукции напрямую на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Желаю вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть 2018 год будет щедр на достижения и победы!

Генеральный директор

ФГУП «Атомфлот»

В.В.Рукша