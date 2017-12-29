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    • Поздравление ФГУП «Атомфлот»

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги и партнеры!

    Дорогие друзья!

    От имени коллектива ФГУП «Атомлот» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!

    Уходящий год прошел под знаком Арктики. В акватории Северного морского пути началась регулярная ледокольная проводка судов с отечественной углеводородной продукцией. Стабильная работа нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» и отгрузка первого арктического танкера-газовоза в порту Сабетта – это ключевые события 2017 года для всех, кто заинтересован в освоении российских высоких широт. В ближайшем будущем атомный ледокольный флот будет играть важнейшую роль в обеспечении круглогодичной бесперебойной доставки отечественной продукции напрямую на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Желаю вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть 2018 год будет щедр на достижения и победы!

     

     

    Генеральный директор

    ФГУП «Атомфлот»

    В.В.Рукша

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