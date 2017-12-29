Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Поздравление ТЭК «Посейдон»

    29.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Уважаемые коллеги! Ни для кого не секрет, что наступающий 2018 год — это год Собаки, а собака, для нас — это всегда верный друг. Друг, который нас понимает и никогда не предаст. Друг, который радуется вместе с нами, и который всегда, как бы плохо нам ни было, придет и будет смотреть на нас своими бесконечно глубокими понимающими глазами.  

    Мы помним непередаваемую радость от появления маленького щенка в доме, мы видим, как щенок растет, и готовы простить все его шалости. Мы будем гордиться нашим другом, когда тот вырастет, и знаем, как будет бесконечно больно, когда надо будет расставаться.

    От нашего дружного коллектива мы хотели бы всем пожелать, чтобы Год Собаки был бесконечно верным, добрым, веселым, игривым, счастливым, и чтобы в следующем декабре нам не хотелось с ним расставаться, а после расставания остались бы только самые добрые воспоминания. 

     

    С Наступающим 2018 годом!

     

     

    Гагаринов Алексей 

    ООО «ТЭК «Посейдон»»

    194
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Nile DutchАфрикаКонтейнерная линияТЭК Посейдон 21.02.2017 Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
    C января 2017 года контейнерный перевозчик Nile Dutch начал регулярный сервис в порт Тема, Гана. Порт включен в […]
    0
    Maersk LineНовый год 29.12.2017 Поздравление Maersk Line
    Дорогие друзья, коллеги, партнеры!   От лица компании Maersk Line хотели бы поздравить Вас с наступающим Новым годом […]
    0
    Новый годСоколов Максим Юрьевич 26.12.2017 Поздравление министра с новым годом
    Поздравление министра транспорта РФ Максима Соколова с наступающим 2018 годом
    0
    МГУ им. адм. Г.И.НевельскогоНовый год 29.12.2017 Поздравление МГУ им. адм. Г.И.Невельского
    Коллектив Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток) поздравляет читателей Информационно-аналитического агентства SeaNews с наступающим Новым […]
    0
    FM LogisticНовый год 29.12.2017 Поздравление FM Logistic
    Всех коллег, партнёров и клиентов компании мы поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем дальнейшего развития бизнеса и плодотворного […]
    0
    Новый год 29.12.2017 Поздравление AsstrA-Associated Traffic
    Благодарим всех наших клиентов и партнеров за плодотворное сотрудничество в 2017 году!  2017-й для холдинга AsstrA стал годом […]
    0
    Новый годСЗТУТаможня 27.12.2017 Режим работы СЗТУ в праздники
    Информация о графиках работы таможенных постов вне пунктов пропуска в выходные и праздничные дни
    0
    Новый год 29.12.2017 Поздравление Overseas Freight Agency
    Уважаемые Партнеры, От лица группы компаний Overseas Group поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаем Вам […]
    0
    Новый годРосатомфлотРукша Вячеслав Владимирович 29.12.2017 Поздравление ФГУП «Атомфлот»
    Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья! От имени коллектива ФГУП «Атомлот» и от себя лично поздравляю вас с […]
    0
    Nile DutchАгентАфрикаКонтейнерная линияТЭК Посейдон 21.02.2017 Nile Dutch добавляет в ротацию порт Тема (Гана)
    C января 2017 года известный контейнерный перевозчик Nile Dutch начал регулярный сервис в порт Тема, Гана. Порт включен […]
    0
    MSCНовый год 29.12.2017 Поздравление MSC
    Дорогие коллеги, уважаемые партнеры! Готовя это поздравление, я решил перечитать те пожелания, что мы оставляли друг для друга […]
    0
    Новый год 29.12.2017 Поздравление ООО «Универсальный экспедитор»
    Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Уходящий год был богат на события, многие из которых стали значимыми и обсуждаемыми. Трудности, […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    28.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    28.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 51
    28.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 51
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 50
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50
    22.12.2017 Припортовый максимум
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики