Поздравление ТЭК «Посейдон»

Уважаемые коллеги! Ни для кого не секрет, что наступающий 2018 год — это год Собаки, а собака, для нас — это всегда верный друг. Друг, который нас понимает и никогда не предаст. Друг, который радуется вместе с нами, и который всегда, как бы плохо нам ни было, придет и будет смотреть на нас своими бесконечно глубокими понимающими глазами.

Мы помним непередаваемую радость от появления маленького щенка в доме, мы видим, как щенок растет, и готовы простить все его шалости. Мы будем гордиться нашим другом, когда тот вырастет, и знаем, как будет бесконечно больно, когда надо будет расставаться.

От нашего дружного коллектива мы хотели бы всем пожелать, чтобы Год Собаки был бесконечно верным, добрым, веселым, игривым, счастливым, и чтобы в следующем декабре нам не хотелось с ним расставаться, а после расставания остались бы только самые добрые воспоминания.

С Наступающим 2018 годом!

Гагаринов Алексей

ООО «ТЭК «Посейдон»»