Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление ТрансКонтейнера

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

    Эти праздники занимают особое место в наших сердцах, собирая нас в теплом семейном кругу. В новогоднюю ночь мы
    по традиции загадываем желания и ожидаем исполнения задуманного.

    Пусть 2018 год станет для Вас новой ступенью жизненного подъема, источником энергии для реализации профессиональных планов, а все хорошее, что радовало в году уходящем, непременно найдет свое продолжение в наступающем!

    Доброго здоровья Вам, Вашим родным и близким, мира и благополучия в Новом году!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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