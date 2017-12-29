Поздравление ТрансКонтейнера

Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники занимают особое место в наших сердцах, собирая нас в теплом семейном кругу. В новогоднюю ночь мы

по традиции загадываем желания и ожидаем исполнения задуманного.

Пусть 2018 год станет для Вас новой ступенью жизненного подъема, источником энергии для реализации профессиональных планов, а все хорошее, что радовало в году уходящем, непременно найдет свое продолжение в наступающем!

Доброго здоровья Вам, Вашим родным и близким, мира и благополучия в Новом году!