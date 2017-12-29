Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление С-Shipping Ltd

    29.12.2017
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    • Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

    От имени компании Си-Шиппинг, поздравляю вас с самым ярким, сказочным и долгожданным праздником. Желаю удачи, благополучия и счастья вам и вашим близким!

    Пусть наступающий год будет отмечен неисчерпаемым вдохновением и новыми возможностями для реализации профессиональных идей. Мы благодарим вас за доверие и поддержку в уходящем году, и с радостью сообщаем об открытии нового офиса Си-Шиппинг в Санкт-Петербурге с февраля 2018г.

    С Новым Годом и Рождеством!

     

     

    Генеральный директор

    Надежда Белащенко

    C-Shipping Ltd

    182
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