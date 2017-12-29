Поздравление С-Shipping Ltd

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

От имени компании Си-Шиппинг, поздравляю вас с самым ярким, сказочным и долгожданным праздником. Желаю удачи, благополучия и счастья вам и вашим близким!

Пусть наступающий год будет отмечен неисчерпаемым вдохновением и новыми возможностями для реализации профессиональных идей. Мы благодарим вас за доверие и поддержку в уходящем году, и с радостью сообщаем об открытии нового офиса Си-Шиппинг в Санкт-Петербурге с февраля 2018г.

С Новым Годом и Рождеством!

Генеральный директор

Надежда Белащенко

C-Shipping Ltd