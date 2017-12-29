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    • Поздравление ПУЛ транс

    29.12.2017
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    • Дорогие коллеги и друзья!

    Наша жизнь – это увлекательное путешествие. За минувший 2017 год каждый из нас сделал 365 уверенных шагов вперед на своем пути. Оглянувшись, мы можем вспомнить радостные и грустные события, открывшиеся возможности и неожиданные препятствия, успешные и незавершенные проекты.

    Но главное, что с каждым шагом наш багаж пополняется ценным опытом. И мы идём дальше, став сильнее!

    Новый год откроет для нас множество новых дорог. Пусть они будут интересными, светлыми и благополучными.

    Желаем Вам, уважаемые читатели SeaNews, выбрать верный путь к своим целям!

    Будьте счастливы в Новом году!

     

     

    Генеральный директор АО «ПУЛ транс»

    Игорь Юрьевич Евстафьев

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