Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление ООО «Универсальный экспедитор»

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

    Уходящий год был богат на события, многие из которых стали значимыми и обсуждаемыми. Трудности, с которыми мы столкнулись, повысили эффективность нашего сотрудничества, позволили открыть новые резервы наших возможностей для движения вперёд. Мы с вами, читатели портала SeaNews, конечно же, всегда оставались в курсе новостей и имели понимание экспортно-импортных трендов и видение ситуации в транспортной отрасли в целом! 

    На предстоящий 2018 год желаю всем нам оставаться столь же информационно осведомленными, поднять объемы перевалки и перевозок, увеличить количество TEUs, тонн, линейных и кубических метров грузов! Руководящему составу — видения миссии компании и понимания оптимальной стратегии, сотрудникам и персоналу компаний – 100% выполнения KPI в новом году, транспортным компаниям — сокращения себестоимости и обновления подвижного парка состава и судов, логистическим операторам — расширения списка и увеличения качества сервисов, каждому сотруднику морской и транспортной отраслей — реализации его личных творческих и карьерных целей!

    Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом офисе царит успех и эффективность, в каждом доме — радость и любовь! Пусть становятся краше и привлекательнее морские терминалы, тыловые склады, железные дороги и транспортные узлы нашей страны — России! 

    С праздником! С новым 2018 годом! 

     

     

    Алексей Черных 

    Директор Санкт-Петербургского филиала 

    ООО «Универсальный экспедитор» 

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