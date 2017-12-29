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    • Поздравление Нептумар

    29.12.2017
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    • Уважаемые посетители портала SeaNews!
    Уважаемые Партнёры! Дорогие Друзья!

    От всего сердца хотим поздравить Вас с наступающим 2018 годом!

    Прошедший год был насыщенным и результативным. Несмотря на все его
    сложности, совместно с нашими партнерами мы многого достигли и добились
    отличных результатов: стали сильнее, профессиональней, внимательней к деталям в работе и нашим отношениям.

    Хочется пожелать всем Вам не сбавлять оборотов в новом году. Пусть получается всё задуманное, сбывается всё загаданное, бизнес растёт вместе с рынком, и порой даже вопреки ему. Партнёрские отношения пусть становятся прочнее, доверительнее и шире, а энергия для новых свершений не заканчивается.

    Пусть Удача будет вашим постоянным спутником во всех начинаниях!

    С наступающим Новым Годом!

     

    С уважением,
    Транспортно-логистическая группа «Нептумар»

    132
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