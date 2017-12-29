Поздравление Морского торгового порта Усть-Луга

Уважаемые коллеги и партнеры!

От имени АО «Морской торговый порт Усть-Луга» поздравляю вас с наступающими Новым Годом и Рождеством!

В преддверии новогодних праздников мы всегда полны планов и идей, думаем о будущем и рассматриваем новые перспективы.

Желаю вам, чтобы наступающий год был щедр на важные для вашего бизнеса события, открыл новые возможности развития и роста, и обязательно, подарил стабильность и удачу!

Пусть праздничные дни станут для вас и ваших близких счастливыми, наполненными чудесами и радостью! Крепкого вам здоровья, любви, благополучия и исполнения самых главных желаний в Новом году!

ВРИО генерального директора АО «Морской торговый порт Усть-Луга»

Савкин Евгений Анатольевич