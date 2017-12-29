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    • Поздравление Морского торгового порта Усть-Луга

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги и партнеры!

    От имени АО «Морской торговый порт Усть-Луга» поздравляю вас с наступающими Новым Годом и Рождеством!

    В преддверии новогодних праздников мы всегда полны планов и идей, думаем о будущем и рассматриваем новые перспективы.

    Желаю вам, чтобы наступающий год был щедр на важные для вашего бизнеса события, открыл новые возможности развития и роста, и обязательно, подарил стабильность и удачу!

    Пусть праздничные дни станут для вас и ваших близких счастливыми, наполненными чудесами и радостью! Крепкого вам здоровья, любви, благополучия и исполнения самых главных желаний в Новом году!

     

     

    ВРИО генерального директора АО «Морской торговый порт Усть-Луга»

    Савкин Евгений Анатольевич

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