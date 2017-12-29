Поздравление Морского порта Санкт-Петербург

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, могу отметить, что для АО «Морской порт Санкт-Петербург» он был временем плодотворной работы. Компания сосредоточилась на совершенствовании производственных процессов, развитии инфраструктуры, повышении уровня сервиса для клиентов.

За год мы в два раза увеличили скорость перевалки контейнеров и расширили перечень услуг с контейнерными грузами. Провели большую работу по модернизации ж/д инфраструктуры: ремонту путей, переездов и стрелочных переводов. Построили заново или отремонтировали десятки тысяч квадратных метров крытых и закрытых складских площадей. Значительно обновили парк перегрузочной техники. Усовершенствовали внутрипортовую логистику и воплотили немало решений, направленных на повышение эффективности отдельных подразделений и порта в целом.

Нам есть чем гордиться и есть, что предложить своим клиентам и партнерам. Поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом. В наших планах на 2018 год немало новых значимых задач. Искренне желаю всем нам сохранить и приумножить достигнутые результаты, усилить предпосылки к дальнейшему успешному развитию наших отношений. Надеюсь, что у нас с вами впереди много приятных моментов. Желаю вам реализации рабочих планов и исполнения личных желаний, здоровья, счастья и благополучия в наступающем году!

Управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург»

Владислав Жуков