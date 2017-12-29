Поздравление МГУ им. адм. Г.И.Невельского

Коллектив Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток) поздравляет читателей Информационно-аналитического агентства SeaNews с наступающим Новым 2018 годом!

Для МГУ им. адм. Г.И. Невельского уходящий 2017 год прошел под знаком реализации большой государственной программы – началось строительство учебно-тренажерного комплекса, который согласно проекту будет самым современным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уникальный морской учебный комплекс будет оснащен ходовым капитанским мостиком обзором в 360 градусов, где можно будет смоделировать маневры любой сложности, в том числе проводку судов в арктических морях, с огромным бассейном, где курсанты будут отрабатывать операции по спасению человека в холодных морях.

В сентябре Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского посетил министр транспорта РФ М.Ю. Соколов и другие высокие должностные лица, прибывшие во Владивосток для работы на Третьем Восточном экономическом форуме. По словам министра транспорта М.Ю. Соколова, строительство тренажерного комплекса идет по графику и достигнутый результат заслуживают положительной оценки, так что по окончании строительства и комплектации современным тренажерным оборудованием, комплекс станет одним из лучших в мире, и к тому же одним из самых живописно расположенных на берегу моря.

Также в ходе визита министра транспорта РФ М.Ю. Соколова и руководителя Росморречфлота В.А. Олерского был обсужден вопрос организации и проведения Дальневосточной международной регаты больших учебных парусных судов – SCF FAR EAST TALL SHIPS REGATTA 2018, которую инициирует ПАО «Совкомфлот». По замыслу организаторов, регата станет эксклюзивным событием для Владивостока и украсит культурную программу Восточного экономического форума. Участие Морского университета в данном проекте является одним из основополагающих условий этого важного начинания. За четверть века курсанты вуза на паруснике «Надежда» многократно были участниками, призерами и победителями международных регат.

Уходящий год ознаменован для университета значимыми событиями в области международного образования и международных связей. Успешно завершили обучение курсанты из Социалистической республики Вьетнам. 25 июля состоялся торжественный прием по случаю выпуска курсантов-граждан Социалистической Республики Вьетнам, успешно закончивших судоводительский и судомеханический факультеты Морского университета. В среде преподавателей они именовались не иначе, как «президентским набором». В сентябре 2012 года, во время посещения Морского университета, президент СРВ господин Чыонг Тан Шанг встретился с шестью молодыми земляками, только что вставшими в курсантский строй, и дал им свое личное напутствие. Так начался самый, наверное, успешный международный проект в Морском университете. На сегодняшний день в стенах морского вуза обучается 42 курсанта из Вьетнама.

26 октября в Морском университете успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме «Повышение ресурсных показателей топливной аппаратуры судовых дизелей при их работе на низкосернистых маловязких топливах» первый иностранный аспирант – гражданин Республики Вьетнам Лыу Куанг Хиеу. Еще два аспиранта продолжают обучение в аспирантуре вуза.

Международные связи Морского университета в АТР все более расширяются и укрепляются. Кроме сотрудничества в подготовке морских специалистов с ВьетСовПетро, Вьетнамским морским университетом, подписано совместное Соглашение о сотрудничестве между МГУ им. адм. Г.И. Невельского (РФ, г. Владивосток) и Институтом механики (СРВ, г. Ханой). Также намечено тесное сотрудничество в научно-исследовательской работе с крупнейшим Харбинским инженерным университетом из Китайской Народной Республики (КНР) в области судостроения, судоремонта и робототехники, предназначенной для работы в Арктике.

С большими планами Морской университет вступает в 2018 год и желает всем, в том числе коллегам из морских университетов России, оптимизма и процветания в Новом году!