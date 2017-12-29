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    • Поздравление «ЛОРУС Эс Си Эм»

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги и партнеры!

    Вот и подошел к концу 2017-й год, который был полон важных событий, свершений и испытаний.

    Перелистывая очередную страницу календаря, мы с нетерпением ожидаем прихода Нового года, ведь Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу и вдохновение для новых открытий и побед.

    От лица коллектива «ЛОРУС Эс Си Эм» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, душевной стойкости, уверенности в своих силах, оптимизма и всевозможных успехов!

    Пусть 2018 год станет для вас счастливым и поможет реализовать все ваши планы и замыслы!

     

     

    Николай Соболев,

    Генеральный директор ООО «ЛОРУС Эс Си Эм»

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