Сел на мель в Азове

По данным ГМСКЦ, в 7-43 27 декабря теплоход «Mega», флаг Панама, судовладелец Volgо Shipping Service, IMO 8891572, экипаж 13 человек, выполнявший рейс Ростов –Самсун (Турция) с грузом пшеницы навалом 3400,76 тонны, в результате навигационной ошибки сел на мель на акватории порта Азов в районе буев № 25, 29 Азово-Донского морского канала.

Пострадавших, водотечности корпуса судна, загрязнения акватории, препятствий судоходству по каналу нет. Попытка снять с мели аварийное судно с помощью ледоккола «Капитан Демидов», судовладелец ФГУП «Росморпорт» не увенчалась успехом.

Судовладелец рассматривает вопрос о привлечение дополнительных сил и средств (возможна частичная разгрузка) для снятия судна с мели. Судно стоит в ожидании подъема уровня воды.

Экипажу помощь не требуется, бытовые условия на судне нормальные. Погода в районе: ветер южный 4-6 м/с, высота волны 0,3 м, видимость хорошая, уровень воды +50.