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    • Газовоз за 195 млн

    28.12.2017
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    • Samsung Heavy Industries (SHI) должен подписать контракт на строительство газовоза вместимостью 180 000 куб. м, сообщает LNG World News.

    Подписание контракта, стоимость которого оценивается в 195 млн долларов, ожидается в ближайшие дни. Имя покупателя не раскрывается. Однако SHI сообщила о том, что это иностранная компания.

    Отмечается, что Samsung Heavy Industries в этом году получила 28 заказов общей стоимость 6,9 млрд долларов, когда как годовой плановый показатель составил 6,5 млрд долларов. Это 8 нефтеналивных танкеров, 7 танкер-челнок, 5 газовозов, включая 2 плавучие установки по хранению СПГ и регазификации, а также одна плавучая добывающая установка и один плавучий СПГ-завод.

    Заказ на плавучий СПГ-завод компания получила в июне, его стоимость составит 2,5 млрд долларов. По данным SHI, это самый дорогостоящий судостроительный заказ для одного объекта.

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