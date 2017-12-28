Газовоз за 195 млн

Samsung Heavy Industries (SHI) должен подписать контракт на строительство газовоза вместимостью 180 000 куб. м, сообщает LNG World News.

Подписание контракта, стоимость которого оценивается в 195 млн долларов, ожидается в ближайшие дни. Имя покупателя не раскрывается. Однако SHI сообщила о том, что это иностранная компания.

Отмечается, что Samsung Heavy Industries в этом году получила 28 заказов общей стоимость 6,9 млрд долларов, когда как годовой плановый показатель составил 6,5 млрд долларов. Это 8 нефтеналивных танкеров, 7 танкер-челнок, 5 газовозов, включая 2 плавучие установки по хранению СПГ и регазификации, а также одна плавучая добывающая установка и один плавучий СПГ-завод.

Заказ на плавучий СПГ-завод компания получила в июне, его стоимость составит 2,5 млрд долларов. По данным SHI, это самый дорогостоящий судостроительный заказ для одного объекта.