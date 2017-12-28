Ветер, опасное волнение и обледенение судов

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцевом море по юго-востоку ветер юго-западный, южный 11-16 м/с, порывами 17-20 м/с, море 3-4 балла. На западе ветер северо-западный, западный 15-16 м/с. На севере медленное обледенение судов,
- В Балтийском море в восточной части Финского залива ветер южный, юго-западный 12-16 м/с, высота волны 1-1,5 м,
- В Каспийском море на северном Каспии ветер юго-восточный 12-14 м/с, высота волны 1,5 м, на среднем Каспии ветер юго-восточный 14-16 м/с, высота волны 1,8 м,
- В Охотском море в северной, северо-западной части ветер северо-восточный 15-17 м/с, высота волны 3-5 м, температура воздуха -2оС.
- В Тихом океане 29 декабря в первой половине ночи в районе юго-восточнее Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 30 декабря. В период с 00-00 28 декабря до 00-00 31 декабря в районе Командорских островов сохранится опасное волнение высотой 8-9 м.