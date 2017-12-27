NODL купит буровую установку у HHI

Буровая компания Northern Drilling (NODL), специализирующаяся на работе в климатических условиях севера, приобретет полупогружную буровую установку, которая строится на верфи Hyundai Heavy Industries (HHI).

«The Bollsta Dolphin» – одна из самых больших и сложных установок, ее стоимость составляет 400 млн долларов. Она способна работать на глубине до 3 тыс. метров. Сдача установки в эксплуатацию ожидается в январе 2019 года.

Как сообщает Yonhap News со ссылкой на NODL, компания уже внесла аванс 200 млн, оставшаяся сумма будет выплачена после сдачи установки в эксплуатацию.

Изначально HHI заключила в 2012 году соглашение на строительство этой установки с норвежским заказчиком, но в 2015 году он расторг контракт, ссылаясь на задержку поставки.