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    • NODL купит буровую установку у HHI

    27.12.2017
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    • Буровая компания Northern Drilling (NODL), специализирующаяся на работе в климатических условиях севера, приобретет полупогружную буровую установку, которая строится на верфи Hyundai Heavy Industries (HHI).

    «The Bollsta Dolphin» – одна из самых больших и сложных установок, ее стоимость составляет 400 млн долларов. Она способна работать на глубине до 3 тыс. метров. Сдача установки в эксплуатацию ожидается в январе 2019 года.

    Как сообщает Yonhap News со ссылкой на NODL, компания уже внесла аванс 200 млн, оставшаяся сумма будет выплачена после сдачи установки в эксплуатацию.

    Изначально HHI заключила в 2012 году соглашение на строительство этой установки с норвежским заказчиком, но в 2015 году он расторг контракт, ссылаясь на задержку поставки.

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