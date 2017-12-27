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    • Субсидии РЖД на перевозку зерна

    27.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • На сайте правительства РФ опубликовано постановление, которым утверждены Правила предоставления субсидий ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна.

    Согласно документу, субсидии будут предоставляться ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу со станций железных дорог Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей в направлении станций железных дорог республик Бурятия и Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областей и города Санкт-Петербурга в объёмах зерновых грузов, закупленных по цене не ниже предусмотренных Правилами минимальных уровней цен.

    Субсидия будет предоставляться на основании заключенного с Росжелдором договора.

    С полным текстом документом можно ознакомиться в файле ниже.

    субсидии-на-перевозку-зерна.pdf

     

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