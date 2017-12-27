Специалист по таможенным операциям: быть или не быть?

Павел Духницкий, учебный центр «Компас ВЭД», о перспективах специалистов по таможенному оформлению в свете нового закона о таможенном регулировании

Помимо всех новшеств ТК ЕАЭС, о которых уже немало было сказано и написано, в следующем году мы ждем еще и новый закон о таможенном регулировании. И, судя по проекту данного закона, специалистов по таможенным операциям (далее – СПТО) у нас больше не будет. Причем, это не просто придумка российских законодателей, аналогичные правки можно найти и в новом кодексе Республики Казахстан «О таможенном регулировании в РК». Так каких же изменений нам стоит ожидать?

Если начинать по старшинству, то Таможенный кодекс ЕАЭС вовсе не обязывает нас отказываться от существования такого явления как СПТО. Так, п. 2 ст. 402 ТК ЕАЭС предусматривает возможность установления условия о необходимости наличия СПТО в штате таможенного представителя национальным законодательством. Так что все нововведения в этой части остаются на усмотрение стран-участниц Союза. И, если таможенный кодекс вступит в силу с 1 января 2018, то новый закон пока еще не принят. Таким образом, первое время нам придется руководствоваться разъяснениями Минфина как применять старый закон при наличии нового кодекса.

Этот переходный период должен быть не таким уж долгим. По мнению экспертов, новый закон о таможенном регулировании примут только к весне. Текущий его проект не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия и возвращен на доработку. Однако ни один из пунктов, по которым получены замечания, не связан с существованием института СПТО. Из 20 предложенных правок большая часть связана с взиманием таможенных платежей. Для того, чтобы понять, чего же нам ждать, давайте разберемся с текущей ситуацией.

Сейчас для российских таможенных представителей необходимо наличие двух работников – специалистов по ТО для осуществления своей деятельности. Для получения статуса СПТО необходимо сдать экзамен, а впоследствии повышать свою квалификацию каждые два года. В противном случае квалификационный аттестат будет аннулирован. В первоначальной версии проекта нового закона этот процесс решили упростить: сдачу экзамена проводить в виде тестирования, а продлевать аттестат раз в три года. Но в последнем проекте все статьи о СПТО из закона убрали.

В других странах Союза существуют схожие правила включения таможенных представителей в реестр. Например, в Республике Беларусь представитель должен иметь в штате двух специалистов по таможенному декларированию. Новая редакция закона РБ о таможенном регулировании существует, но по ссылке на официальном сайте ГТК РБ она не доступна. Так что пока неизвестно, как изменятся эти положения в свете нового законодательства. В Казахстане прежняя версия закона о таможенном регулировании аналогично российским и белорусским правилам предусматривала необходимость наличия специалистов по таможенному декларированию для таможенных представителей. При этом 22 декабря Па рламент Республики принял новый кодекс, который отменяет это условие. В этом можно видеть унификацию правил в рамках Союза и постепенный переход к отмене принципа резидентства.

Говоря о делах российских, наши СПТО оказались не в самой удобной ситуации. Похоже, что закон о таможенном регулировании вступит в силу только весной 2018, так что описанные перемены откладываются на несколько месяцев. В этой связи таможенным представителям все еще нужны СПТО для того, чтобы сохранить возможность работать, пока новый закон не вступил в силу. А специалисты, которым необходимо продлить аттестат в 2017 году, вынуждены проставить соответствующую отметку, чтобы избежать его аннулирования.

Конечно, грядущая отмена СПТО несколько изменит ситуацию с обучением и оценкой персонала в таможенной сфере. За годы существования системы квалификационных экзаменов в региональных таможенных управлениях обладатели КАСТО всегда имели бОльшие конкурентные преимущества на рынке труда, обладая высокими компетенциями, соответствующими требованиям, установленным ФТС РФ. Так или иначе, работодателям необходим будет какой-то стандарт для оценки уровня знаний специалистов по таможенному декларированию.

Тем не менее, несмотря на возможные негативные последствия, есть и положительная сторона этих изменений: теперь учебные центры смогут не подстраиваться под программу квалификационного экзамена и заменить немало теоретических, да и просто невостребованных знаний на более востребованные в практике работы таможенных представителей и участников ВЭД.

Ну а для тех, кто так до сих пор и не получил квалификационный аттестат СПТО (КАСТО), сейчас остался, возможно, последний шанс обзавестись этим документом, сдав экзамен в феврале 2018. Ведь, возможно, уже совсем скоро он уйдет в историю, знаменуя собой смену не просто таможенного кодекса, но и новый вектор развития таможенного законодательства.