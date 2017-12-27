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    • Россия одобрила проект Соглашения ЕАЭС о судоходстве

    27.12.2017
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    • Российская сторона на правительственном уровне одобрила проект Соглашения Евразийского экономического союза о судоходстве. Соответствующее распоряжение подписано 25 декабря и опубликовано на сайте правительства.

    Документ призван регламентировать перевозки грузов, пассажиров и их багажа, транзитный проход судов по внутренним водным путям государств ЕАЭС, двусторонние перевозки, за исключением перевозки и буксировки между портами одного государства ЕАЭС судами под флагом другого государства и перевозок в порты (или из портов) другого государства ЕАЭС и в порты (или из портов) третьих стран.

    В соответствии с Соглашением каждое государство ЕАЭС будет предоставлять судам под флагом других государств ЕАЭС такие же права, которые предоставляются судам, плавающим под его флагом.

    В октябре во время форума «Транспортный потенциал» заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской транспортной комиссии Максим Асаул пояснил SeaNews, что Соглашение значительно упростит разрешительный порядок прохождения судов под иностранными флагами по внутренним водам Российской Федерации. Получение разрешительных документов, в частности, с подписанием Соглашения можно будет получить за 2-4 недели.

    С полным текстом документом можно ознакомиться в файле ниже.

    проект Соглашения о судоходстве

     

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