Россия одобрила проект Соглашения ЕАЭС о судоходстве

Российская сторона на правительственном уровне одобрила проект Соглашения Евразийского экономического союза о судоходстве. Соответствующее распоряжение подписано 25 декабря и опубликовано на сайте правительства.

Документ призван регламентировать перевозки грузов, пассажиров и их багажа, транзитный проход судов по внутренним водным путям государств ЕАЭС, двусторонние перевозки, за исключением перевозки и буксировки между портами одного государства ЕАЭС судами под флагом другого государства и перевозок в порты (или из портов) другого государства ЕАЭС и в порты (или из портов) третьих стран.

В соответствии с Соглашением каждое государство ЕАЭС будет предоставлять судам под флагом других государств ЕАЭС такие же права, которые предоставляются судам, плавающим под его флагом.

В октябре во время форума «Транспортный потенциал» заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской транспортной комиссии Максим Асаул пояснил SeaNews, что Соглашение значительно упростит разрешительный порядок прохождения судов под иностранными флагами по внутренним водам Российской Федерации. Получение разрешительных документов, в частности, с подписанием Соглашения можно будет получить за 2-4 недели.

С полным текстом документом можно ознакомиться в файле ниже.

проект Соглашения о судоходстве