Режим работы СЗТУ в праздники

По информации СЗТУ, 17 таможенных постов в регионе деятельности таможен Северо-Западного таможенного управления в выходные и праздничные дни не работают:
- Архангельская таможня: Северодвинский;
- Выборгская таможня: Приозерский;
- Мурманская таможня: Мурманский;
- Псковская таможня: Печерский, Овинковский, Себежский, Велилукский;
- Санкт-Петербургская таможня: Воркутинский, Петродворцовый, Чудовский, Новгородский, Северный, Волховский, Пушкинский, Василеостровский, Череповецкий (ЦЭД), Вытегорский.
8 таможенных постов работают ежедневно:
- Архангельская таможня: Коряжемский, Новодвинский;
- Балтийская таможня: Балтийский (ЦЭД);
- Карельская таможня: Кондопожский;
- Кингисеппская таможня: Ямбургский;
- Пулковская таможня: Пулковский:
- Санкт-Петербургская таможня: Сыктывкарский (ОТОиТК№2), Череповецкий.
16 таможенных постов работают по отдельному графику в соответствии с заявками участников ВЭД:
- Выборгская таможня: Выборгский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2), Светогорский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2), Торфяновский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2);
- Карельская таможня: Суоярвский, Сегежский, Костомукшский;
- Псковская таможня: Убылинский, Псковский (ОТОиТК№4);
- Санкт-Петербургская таможня: Южный, Шушарский, Гатчинский, Санкт-Петербургский (ЦЭД), Парголовский, Янинский, Вологодский, Сыктывкарский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№3).
Как отмечают в СЗТУ, работа таких таможенных постов в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в первую очередь связана с планируемыми поставками товаров в данный период отдельными участниками ВЭД. Как правило, заявки о поступлении таких товаров могут поступать в таможенные органы вплоть до конца декабря 2017 года, с связи с чем возможны изменения графика работы таможенных постов с учетом поступающих заявок от участников ВЭД.
С графиком работы таможенных постов СЗТУ можно ознакомиться в файле ниже.