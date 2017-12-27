Информационно-аналитическое агентство

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    • Режим работы СЗТУ в праздники

    27.12.2017
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    • По информации СЗТУ, 17 таможенных постов в регионе деятельности таможен Северо-Западного таможенного управления в выходные и праздничные дни не работают:

    • Архангельская таможня: Северодвинский;
    • Выборгская таможня: Приозерский;
    • Мурманская таможня: Мурманский;
    • Псковская таможня: Печерский, Овинковский, Себежский, Велилукский;
    • Санкт-Петербургская таможня: Воркутинский, Петродворцовый, Чудовский, Новгородский, Северный, Волховский, Пушкинский, Василеостровский, Череповецкий (ЦЭД), Вытегорский.

    8 таможенных постов работают ежедневно:

    • Архангельская таможня: Коряжемский, Новодвинский;
    • Балтийская таможня: Балтийский (ЦЭД);
    • Карельская таможня: Кондопожский;
    • Кингисеппская таможня: Ямбургский;
    • Пулковская таможня: Пулковский:
    • Санкт-Петербургская таможня: Сыктывкарский (ОТОиТК№2), Череповецкий.

    16 таможенных постов работают по отдельному графику в соответствии с заявками участников ВЭД:

    • Выборгская таможня: Выборгский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2), Светогорский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2), Торфяновский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№2);
    • Карельская таможня: Суоярвский, Сегежский, Костомукшский;
    • Псковская таможня: Убылинский, Псковский (ОТОиТК№4);
    • Санкт-Петербургская таможня: Южный, Шушарский, Гатчинский, Санкт-Петербургский (ЦЭД), Парголовский, Янинский, Вологодский, Сыктывкарский (ОТОиТК№1, ОТОиТК№3).

    Как отмечают в СЗТУ, работа таких таможенных постов в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в первую очередь связана с планируемыми поставками товаров в данный период отдельными участниками ВЭД. Как правило, заявки о поступлении таких товаров могут поступать в таможенные органы вплоть до конца декабря 2017 года, с связи с чем возможны изменения графика работы таможенных постов с учетом поступающих заявок от участников ВЭД.

    С графиком работы таможенных постов СЗТУ можно ознакомиться в файле ниже.

    График работы

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