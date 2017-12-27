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    • Первые ричстакеры ZPMC в России

    27.12.2017
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    • Первые в России ричстакеры от компании ZPMC были доставлены на контейнерный терминал НУТЭП. Закупка осуществлена в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции терминала. 

    По информации «Делопортс», поставка двух ричстакеров является частью программы по увеличению парка оборудования и модернизации терминальной инфраструктуры НУТЭП на ближайшие два года. 

    Технические характеристики оборудования:
     Ричстакер ZHRS1006 для обработки порожних контейнеров ISO, грузоподъемностью 1 ряда 10 тыс. кг, 2 ряда – 9 тыс. кг и 3 ряда – 5,5 тыс. кг. 
    Ричстакер ZHRS45 для обработки груженых контейнеров ISO, грузоподъемностью 1 ряда 45 тыс. кг, 2 ряда – 31 тыс. кг и 3 ряда – 15 тыс. кг.

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