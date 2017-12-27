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    • З.Магомедов не вошел в Совет директоров FESCO

    27.12.2017
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    • Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» на своем внеочередном собрании 25 декабря избрали Совет директоров компании. В новый состав вошли:

    • Клайв Денис Боуд, юрисконсульт Tarrant Managment;
    • Марк Гарбер, председатель Совета директоров GHP Group;
    • Наталья Изосимова, независимый консультант, член Совета директоров АО «СУЭК»;
    • Александрс Исуринc, президент ПАО «ДВМП»;
    • Константин Кузовков, директор по финансам и экономике Группы «Сумма»;
    • Лейла Маммед Заде, генеральный директор Группы «Сумма»;
    • Александр Панченко, первый заместитель генерального директора Группы «Сумма»;
    • Максим Соков, генеральный директор En+ Group;
    • Дмитрий Швец, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital.

    Из предыдущего состава Совета директоров в новый Совет не вошли председатель Совета директоров ООО «Группа «Сумма» Зиявудин Магомедов, финансовый директор ООО «Карента» Сергей Базылев, генеральный директор АО «УК Уралсиб» Андрей Успенский и руководитель проекта реструктуризации долга ПАО «ДВМП» Стивен Хеллман.

    Новые лица в Совете – председатель Совета директоров GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант, член Совета директоров АО «СУЭК» Наталья Изосимова, генеральный директор En+ Group Максим Соков и первый заместитель генерального директора Группы «Сумма» Александр Панченко.

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