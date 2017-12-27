З.Магомедов не вошел в Совет директоров FESCO

Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» на своем внеочередном собрании 25 декабря избрали Совет директоров компании. В новый состав вошли:

Клайв Денис Боуд, юрисконсульт Tarrant Managment;

Марк Гарбер, председатель Совета директоров GHP Group;

Наталья Изосимова, независимый консультант, член Совета директоров АО «СУЭК»;

Александрс Исуринc, президент ПАО «ДВМП»;

Константин Кузовков, директор по финансам и экономике Группы «Сумма»;

Лейла Маммед Заде, генеральный директор Группы «Сумма»;

Александр Панченко, первый заместитель генерального директора Группы «Сумма»;

Максим Соков, генеральный директор En+ Group;

Дмитрий Швец, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital.

Из предыдущего состава Совета директоров в новый Совет не вошли председатель Совета директоров ООО «Группа «Сумма» Зиявудин Магомедов, финансовый директор ООО «Карента» Сергей Базылев, генеральный директор АО «УК Уралсиб» Андрей Успенский и руководитель проекта реструктуризации долга ПАО «ДВМП» Стивен Хеллман.

Новые лица в Совете – председатель Совета директоров GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант, член Совета директоров АО «СУЭК» Наталья Изосимова, генеральный директор En+ Group Максим Соков и первый заместитель генерального директора Группы «Сумма» Александр Панченко.