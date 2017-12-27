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    • Ветер в Новороссийске, Баренцевом и Охотском

    27.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    В Баренцевом море по юго-востоку моря ветер юго-западный, южный 11-16 м/с, порывами до 18 м/с, море: 3-4 балла, на побережье Норвегии ожидается северо-восточный, северный ветер 15-18 м/с,

    В Черном море в Новороссийске сохранится южный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, волны 1,3-2 м, по району Анапа-Джубга сохранится южный, юго-восточный ветер 12-17 м/с, волны 1,3-2 м,

    В Охотском море в северо-западной части моря ветер северо-восточный 19 м/с, волна 5 м, в Татарском проливе ветер северо-западный 17 м/с, волна 5 м,

    В Тихом океане в районе юго-восточной Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м, распространением ночью 27 декабря в прибрежные районы восточной Камчатки. Явление сохранится до конца суток 27 декабря.

     

     

     

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