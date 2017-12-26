Три года ЕАЭС – итоги

Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам января-октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,7%, причем увеличение произошло по большинству товарных позиций.

Как сообщается в официальном заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), зафиксированы улучшения отдельных показателей социально-экономического развития стран ЕАЭС. Взаимная торговля в 2017 году характеризуется высокими показателями роста. По итогам 9 месяцев рост взаимной торговли составил 26,7%, её стоимостной объем достиг почти 44 млрд долларов.

Взаимная торговля увеличилась по всем межстрановым товарным потокам (от 123% до 136%) и по большинству товарных позиций. Продажи нефтепродуктов увеличились в стоимостном выражении в 1,7 раз по сравнению с январем-октябрем 2016 года, в количественном выражении – в 1,5 раза; плоского проката – в 1,9 раз и 1,5 раз; синтетических моющих средств – в 2,7 раз и на 5,2%; легковых автомобилей – в 1,3 раз и на 16%; стальных прутков – в 2 раза и 1,6 раз; сахара – в 11 раз и 12 раз соответственно.

Кроме того, отмечена опережающая динамика экспорта несырьевых товаров. Стоимостной объем поставок этого вида товаров на рынок Союза за январь-октябрь 2017 года увеличился на 32,7% при росте общего объема экспорта на 27,7%.

В промышленном комплексе ЕЭК продолжит курс на реализацию стратегии основных направлений промышленного сотрудничества по двум ключевым направлениям – в традиционных базовых и инновационных отраслях. Предложено принять во внимание в итоговой рекомендации мероприятия среди приоритетов российского председательства в ЕАЭС в 2018 году: развитие цифровой трансформации промышленности и АПК, углубление кооперации в приоритетных отраслях и практическую реализацию решений ЕАЭС в инновационной сфере – Евразийские технологические платформы, создание Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, реализацию кооперационных проектов с ЕАБР.

В АПК в будущем году предстоит выстроить эффективные механизмы взаимодействия по основным сельхозтоварам в целях снижения зависимости от импортных поставок и выхода на внешние рынки. К числу перспективных направлений относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях.

На общем рынке труда созданы условия для свободного передвижения граждан между странами Союза для ведения трудовой деятельности, обеспечены их равные экономические права. При этом у трудящихся мигрантов из стран ЕАЭС отсутствует возможность по формированию своих пенсионных прав в период работы в другом государстве-члене. В этих целях разработан проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов. Его цель – формирование и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Подписание документа запланировано на 2018 год.

Помимо этого, ЕЭК работает над Концепцией формирования общего финансового рынка государств Союза. Общий финансовый рынок государств ЕАЭС будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества, повышению уровня финансовой глубины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого экономического роста. Идет работа в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, защиты прав, по борьбе с контрафактной продукцией на территории Союза.

Среди задач на 2018 года обозначена необходимость выработать механизмы согласованной политики, реализации «дорожной карты» по устранению препятствий на внутреннем рынке, запуска цифровых инициатив и проектов.

С 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс АЭС. Армения, Беларусь, Казахстан и Россия уже ратифицировали новый Таможенный кодекс. В ближайшее время ожидаются верификационные грамоты от сторон. ЕЭК были приняты последние решения из первоочередного списка нормативно-правовых актов наднационального уровня, без которых кодекс не смог бы заработать в полной мере и которые вступят в силу одновременно с новым таможенным законодательством.

Фото с сайта ЕЭК