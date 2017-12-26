Информационно-аналитическое агентство

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    • Происшествия с рыбаками

    26.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 25 декабря в 9-30 на траулере «Берег Мечты» (судовладелец ЗАО «Римско», судно в отстое, в балласте, запасов нет, обесточено, экипаж 3 человека стояночной вахты), стоящем в порту Владивосток у причала №44 ООО «Кантегир», было обнаружено поступление воды в машинное отделение. В 10-10 к судну подошел буксир «Гриф» ЗАО «Римско». Была произведена откачка воды из машинного отделения в танки №№ 32, 33, осмотр подводной части корпуса судна водолазами будет произведен после отмены штормового предупреждения. Причина поступления воды внутрь корпуса судна не выявлена. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Поступления воды нет.

    26 декабря в 2-10 в Кольском заливе в губе Большая Волоковая вышел из строя главный двигатель на РМН-6578, судовладелец индивидуальный предприниматель, порт регистрации Мурманск. К аварийному судну для оказания помощи был направлен МК-0447 «Звезда рыбака», судовладелец ООО «Куратор», порт регистрации Мурманск. В 3-07 МК-0447 подошел к РМН-6578. В 3-40 МК-0447 «Звезда рыбака» последовал по назначению. РМН-6578 после оказания помощи самостоятельно начал движение в порт Североморск.  

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