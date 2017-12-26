Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление министра с новым годом

    26.12.2017
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    • Поздравление министра транспорта РФ Максима Соколова с наступающим 2018 годом

    Дорогие друзья!

    Поздравляю вас с наступающим 2018 годом! Уходящий год запомнится транспортникам множеством достижений. Построенные аэропорты, вокзалы, дороги позволили вывести транспортную систему страны на качественно новый уровень. Наши столь масштабные успехи стали возможными благодаря дружной, слаженной и ответственной работе всех подразделений транспортной отрасли, и за это я всем глубоко признателен.

    По итогам этого года воздушным транспортом будет перевезено свыше 100 млн пассажиров. Показатель является рекордным для истории как российской, так и советской гражданской авиации. Рост воздушных перевозок составит около 20%.

    Успешно отработала железнодорожная отрасль. Перевозки пассажиров показывают уверенный рост, количество перевезенных пассажиров в пригородном и дальнем сообщении значительно превысит 1 млрд человек.

    Морские перевозки также демонстрируют впечатляющие результаты. Летом стартовали 6-дневные морские круизы между Сочи и Крымом на комфортабельном лайнере «Князь Владимир», за сезон перевезено 5 тыс. человек.

    Активно развивалась транспортная инфраструктура. «С нуля» построен новый аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, открылся новый аэропорт «Рощино» в Тюмени, полностью завершена реконструкция аэродрома Волгограда, инфраструктуры в аэропортах Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Саранска. За счет частных инвестиций построены новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Анапы, Перми, Красноярска.

    По всей стране активно вводились новые и реконструированные участки федеральных трасс, приводились в нормативное состояние региональные автодороги. С использованием средств системы «Платон» введен Затонский мост в Уфе, новый Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Свердловский мост в Пензе и Гоголевский путепровод в Петрозаводске.

    В будущем году перед нами встает амбициозная задача – организовать на самом высоком уровне транспортное обслуживание участников и гостей Чемпионата мира по футболу. И, конечно же, главным вызовом остаётся завершение строительства уникального транспортного перехода через Керченский пролив, который в уходящем году получил официальное название – Крымский мост. В новом году нас ждет еще немало масштабных и интересных проектов, которые, я уверен, мы выполним в срок благодаря слаженной работе нашей команды.

    Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, стойкости, успехов и семейного благополучия. Пусть новый год принесет всем нам только радость и удачу!

    М. Соколов

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