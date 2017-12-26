Новый замминистра транспорта

Александр Юрчик назначен заместителем министра транспорта, подтвердили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

Он будет курировать вопросы авиации – сферу, ранее входившую в компетенцию Валерия Окулова, который недавно перешел в Объединенную авиастроительную корпорацию.

До настоящего назначения А.Юрчик занимал должность заместителя начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Администрации Президента.

Биография:

Родился 25 ноября 1957г. в с. Огородники Высоковского р-на Брестской области.

В 1978г. окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе по специальности «Командная тактическая эксплуатации железных дорог», в 1989г. – Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая военных сообщений», в 1997г. – Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «Менеджмент».

В 1974-2004 гг. проходил службу в Вооруженных силах РФ.

2004-2007 гг. заместитель руководителя, временно исполняющий обязанности руководителя, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.

2007-2008 гг. – генеральный директор ООО «Росавиаинвест».

2008-2014 гг. – советник министра транспорта Российской Федерации.

2014-2015 гг. – помощник министра транспорта Российской Федерации.

2015–2017 – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Администрации Президента Российской Федерации.

С 25.12.2017 – заместитель министра транспорта Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Награжден: знаком «Почетный работник транспорта» (2007 г.), почетным званием «Заслуженный работник транспорта» (2011 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 г.), нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» (2015 г.).