Новая разработка MOL на основе технологии дополненной реальности

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписала соглашение с Furuno Electric и MOL Techno-Trade о совместной разработке системы, поддерживающей работу судна во время плавания, на основе технологии дополненной реальности (AR).

MOL разработает способы наложения информации с радара на изображение дисплея с использованием технологии распознавания.

По курсу движения судна изображение объектов, например, буев, других судов, гидрогеологических особенностей местности, а также фото с судового мостика с помощью автоматической системы идентификации (AIS) будут отображаться на планшетах и других гаджетах. Получаемая картинка будет накладываться уже на существующую картину с помощью технологии дополненной реальности (AR). Это обеспечит визуализацию информации для членов экипажа.