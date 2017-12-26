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    • Новая разработка MOL на основе технологии дополненной реальности

    26.12.2017
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    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписала соглашение с Furuno Electric и MOL Techno-Trade о совместной разработке системы, поддерживающей работу судна во время плавания, на основе технологии дополненной реальности (AR).

    MOL разработает способы наложения информации с радара на изображение дисплея с использованием технологии распознавания.

    По курсу движения судна изображение объектов, например, буев, других судов, гидрогеологических особенностей местности, а также фото с судового мостика с помощью автоматической системы идентификации (AIS) будут отображаться на планшетах и других гаджетах. Получаемая картинка будет накладываться уже на существующую картину с помощью технологии дополненной реальности (AR). Это обеспечит визуализацию информации для членов экипажа.

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