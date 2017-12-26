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    • Новая госпрограмма «Развитие транспортной системы»

    26.12.2017
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    • На сайте правительства опубликовано постановление от 20 декабря 2017 года №1596 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы».

    Реализация ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)» в соответствии с постановлению правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 2018 года досрочно прекращается.

    Новая госпрограмма переводится на проектное управление с 2018 года.

    Новая госпрограмма рассчитана на 2018-2021 годы. Она включает подпрограммы «Железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство», «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Комплексное развитие транспортных узлов» и «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной системы”».

    Согласно паспорту программы, общий объем финансирования ФЦП составляет 7753 млрд рублей. В том числе ассигнования из федерального бюджета предусмотрены в объеме 3182,9 млрд рублей, из бюджетов субъектов Федерации – 2728,9 млрд рублей, внебюджетное финансирование составит 1841,5 млрд рублей. На реализацию проектов в рамках ФЦП закладывается 2965,3 млрд рублей.

    По подпрограмме «Морской и речной транспорт» финансирование предусмотрено в размере 140,6 млрд рублей. В том числе средства предусмотрены на реконструкцию и строительство в Усть-Луге, Оля, Сабетте, Калининграде, Холмске, Петропавловске-Камчатском, бухте Мучке, Магадане, Певеке, Ванино, Геленджике.

    Так, на Балтике в программу заложены реконструкция Санкт-Петербургского морского канала, включая подходной канал к Бронке, создание причального комплекса для отстоя ледокольного флота в Большом порту Санкт-Петербург, реконструкция причалов и дноуглубительные работы в Санкт-Петербурге (общий объем финансирования 44 млрд рублей, в том числе 16,8 млрд из бюджета и 27,1 млрд внебюджетное финансирование).

    В Усть-Луге в программу заложено формирование акватории южной и северной частей порта, строительство за счет внебюджетных средств специализированных причалов по перевалке контейнеров, генгрузов и усовершенствование технологии перевалки угля, а также строительство базы обеспечивающего флота. Общий объем финансирования – 60,3 млрд рублей, в том числе бюджетное финансирование – 14,8 млрд, внебюджетное – 45,5 млрд.

    В Калининграде в программу входит строительство международного морского пассажирского терминала в Пионерском (первый этап) и строительство глубоководного порта с терминалами по перевалке контейнеров (на 35 млн тонн), наливных грузов (4,9 млн тонн), накатных грузов (2 млн тонн), генгрузов (6,1 млн тонн) и регазификационного терминала (2 млн тонн). Общий объем финансирования составляет 54 млрд рублей, в том числе из бюджета 9 млрд и из внебюджетных источников 45 млрд.

    На Севере в программу включено строительство объектов морского порта Сабетта. Общий объем финансирования составляет 105,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 69,7 млрд, из внебюджетных источников – 36 млрд.

    На Юге предусмотрено развитие инфраструктуры порта Кавказ, в том числе создание искусственного земельного участка и причального фронта для накатных грузов на 10 млн тонн, генгрузов, контейнеров и налива, суммарный объем финансирования 4,3 млрд рублей (160 млн из бюджета и 4,2 млрд внебюджетное финансирование).

    В Темрюке в программу заложено строительство перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан, пропан-бутановая смесь), строительство перевалочного комплекса жидких химических продуктов (ацетон, этилацетат, стирол, бутиловый спирт, общий объем финансирования 9,6 млрд рублей, все из внебюджетных источников.

    В порту Азов предусмотрено создание терминала по перевалке зерна и генеральных грузов и контейнерного терминала. Общий объем финансирования – 5,8 млрд рублей из внебюджетных источников.

    На Каспии в программу включено строительство причалов №4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 и базы обеспечивающего флота в составе первого грузового района порт Оля и строительство второго грузового района порта для перевалки контейнеров, генеральных и накатных грузов, паромной переправы, а также создания нефтеналивных комплексов «в связи с открытием в северной части Каспийского моря нефтяных месторождений». Общий объем финансирования – 19 млрд рублей, в том числе бюджетное финансирование 1,8 млрд и из внебюджетных источников 17,3 млрд.

    На Дальнем Востоке в Ванино предусмотрены реконструкция причалов №5, 6 комплекса генеральных грузов, реконструкция пирса №1 и строительство в бухте Мучке угольного терминала с системой управления движением судов. Общий объем финансирования составляет 51,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,1 млрд, и из внебюджетных источников – 50,5 млрд.

    Кроме того, планируется строительство паромно-пассажирского терминала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи и реконструкция в порту Петропавловск-Камчатский с целью повышения сейсмоустойчивости объектов инфраструктуры.

    Также в программу заложены средства на строительство линейных дизельных ледоколов, спасательных и лоцмейстерских судов, гидрографических катеров, а также морского теплохода-площадки с аппарельным устройством.

    Предусмотрены средства на строительство объектов ГМССБ на трассах Севморпути, реконструкцию станций «КОСПАС-САРСАТ», оснащение объектов морского транспорта техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

    В сфере образования в подпрограмм заложены средства на реконструкцию и строительство учебных городков и строительство Морского колледжа в Петербурге, строительство учебно-тренажерного комплекса в МГУ им. адм. Г.И.Невельского и научно-лабораторного комплекса МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова.

    В части развития инфраструктуры предусмотрены средства на строительства Нижегородского и Багаевского гидроузлов, реконструкцию канала им. Москвы и Рыбинского гидроузла, разработку и реализацию проектов реконструкции Волго-Балта, Волго-Донского канала и Северо-Двинской шлюзованной системы, а также гидросооружений Беломорканала, Волжского и Камского бассейнов.

    С полным текстом программы можно ознакомиться ниже.

    Госпрограмма на 2018-2021

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