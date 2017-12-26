Информационно-аналитическое агентство

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    • Не соответствует действительности

    26.12.2017
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    • Администрация Панамского канала ответила на обвинения американских производителей сжиженного газа в намеренном уменьшении транзита газовозов через канал.

    Как сообщает World Oil со ссылкой на представителя Администрации Панамского канала Хорхе Кихано, у канала достаточно пропускной споспобности для обслуживания всех судов, проходящих через шлюзы Neopanamax. Информация о задержках транзита судов типа Neopanamax и отказах в резервировании прохода не соответствует действительности. У канала имеется более чем достаточно буксиров для проводки судов.

    «Также стоит опровергнуть утверждение, что необходимо больше слотов для бронирования, предназначенных для газовозов, – отметил Х.Кихано. – Информация о резервировании проходов, предоставляемая на год вперед, показывает, что спрос от производителей СПГ на транзит через Панамский канал составляет менее семи заявок в неделю. Исходя из этого, канал предоставляет для газовозов одно резервирование в день. Однако несмотря на это не всегда все заявки остаются использованными. Порядка 40% танкеров отменяют заявки на проход через канал, зачастую непосредственно перед транзитом, что не дает другим судам использовать это окно и приводит к потере пропускной способности канала, а также к потере клиентов».

    По его словам, реальное количество газовозов, проходящих транзитом через канал, составляет четыре в неделю.

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