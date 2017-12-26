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    • Буксиры для «Дела»

    26.12.2017
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    • Три буксира для сервисной компании «Дело» доставлены в порт Новороссийск. Судно «Prima Dora», на борту которого прибыли буксиры, стало у причала НУТЭП 23 декабря. 

    Поставка осуществляется в рамках подписанного ранее соглашения с голландской компанией Damen Shipyards Group. Как сообщили SeaNews в «Делопортс», четвертое буксирное судно будет доставлено в 2018 году. 

    Как отметил генеральный директор сервисной компании «Дело» Олег Нечаев, голландская компания Дамен – признанный лидер в производстве портовых буксиров. Буксиры СК «Дело» на сегодняшний день являются самыми современными в порту Новороссийск.

    Буксиры для «Дела»

    «Основная задача новых буксиров – обеспечение швартовки судов на терминалы «ДелоПортс» – НУТЭП и КСК. Собственные буксиры повысят уровень сервиса для наших клиентов, снизят простой судов и обеспечат безопасность мореплавания, – отметил О.Нечаев. – В ноябре 2018 года ожидается прибытие четвертого буксира. Таким образом, в следующем году компания будет в состоянии обеспечивать швартовку любых судов в порту Новороссийск».

     

     

     

     

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