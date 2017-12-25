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    • Wärtsilä уходит под воду

    25.12.2017
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    • Wärtsilä приобретает компанию Trident, которая специализируется на подводном обслуживании и ремонте судов. Таким образом, Wärtsilä становится первым в мире оператором на рынке подводно-технических услуг.

    Стоимость сделки составляет 17,5 млн евро и плюс 3,5 млн евро прибыли с учетом эффективности бизнеса в ближайшие годы. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе следующего года.

    Trident работает на рынке с 1993 года. Компания предоставляет инновационные услуги по текущему и капитальному ремонту, обслуживанию силовых установок, корпусов и оборудования под водой.

    Сделка позволит интегрировать услуги Trident и решения компании Eniram, которую Wärtsilä приобрела в прошлом году. Eniram специализируется на технологических решениях по снижению энергозатрат и выбросов.

    Оборот Trident составляет порядка 9 млн евро. Офисы компании расположены в Нидерландах, Италии и на Канарских островах.

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