Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

20 декабря этого года в Новороссийской таможне подвели предварительные итоги работы в 2017 году.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Новороссийской таможни, по предварительным итогам 2017 года, составил 13 млрд долларов.

В федеральный бюджет было перечислено более 60 млрд рублей. Отметим, что по итогам 2016 года было перечислено более 52 млрд рублей.

По предварительным данным, через границу в регионе деятельности Новороссийской таможни проследовало 356,133 тыс. транспортное средство. Это на 13,4% больше, чем за 2016 год.

В том числе: 5,8 тыс. морских судов (+9,4%), 7 тыс. автомобилей всех типов (+75%), 330,2 тыс. контейнеров (+13,1%), 533 самолета (+9,4%).

Железнодорожных вагонов предварительно подсчитано 12,6 тысячи, что соответствует показателю прошлого года.

В 2017 году Новороссийской таможней было возбуждено 900 дел об административных правонарушениях, 19 уголовных дел.

Передано в уполномоченные организации обращенное в доход государства имущество по 64 делам об административных правонарушениях на сумму более 323 млн рублей.