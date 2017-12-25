Пожары и нефтеразливы

По данным ГМСКЦ, утром 24 декабря в порту Владивосток на траулере «Мастер» (порт регистрации Охотск, судовладелец ООО «Востокинвест», на борту 13 человек) экипаж обнаружил сильное задымление в рулевой рубке. Аварийная партия с ликвидацией пожара не справилась из-за сильного задымления. В 9-30 вызвали пожарные расчеты МЧС. Прибыло 4 автомашины, с которых проводилось тушение водой. В 10-15 задымление ликвидировали. В 11-15 расчеты убыли. Предварительная причина – замыкание кабелей в подволоке рулевой рубки. Открытого огня не было. В результате пожара повреждены кабельные трассы под подволоком рубки и залита водой аппаратура мостика. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

В 9-20 24 декабря на территории Речного порта Новосибирска (702 км р. Обь) было замечено задымление со стороны складов. На место происшествия прибыло более двух пожарных расчетов МЧС и приступили к тушению пожара. В 12-35 пожар на территории Речного вокзала был потушен. Пострадавших нет.

В 9-00 24 декабря оперативный дежурный линейного отделения полиции Ростова-на-Дону при обходе обнаружил на воде масляную пленку в районе причала №25 в порту Ростов-на-Дону (Городская набережная). В 10-00 аварийно-спасательная группа (4 человек) на спасательном катере «РК-700» убыла на обследование, в 10-30 на месте подтвердилось нахождение на воде прерывистой радужной пленки, не подлежащей сбору. В 10-45 в районе причала №8 обнаружено еще пятно размером 20х100 м. Выше и ниже по течению масляных пятен не обнаружено. Проведена обработка пятен сорбентом. В 11-15 закончили обработку, расход сорбента составил 80 кг. Боновые ограждения не ставились.

В 11-30 24 декабря в районе 3173 км акватории морского порта Азов на воде обнаружена масляная пленка неизвестного происхождения. В 13-00 аварийно-спасательная группа (3 человека) и СЛВ «Кальмар» (4 человек) прибыла на обследование в район обнаружения пятна. В 13-15 обнаружили прерывистое пятно радужного цвета 10х 100 (150) м. Сбору не подлежит. Провели обработку радужного пятна сорбентом. 14-00 завершили работы. Боновые ограждение не ставили.