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    • Новые причалы и терминал появится в порту Роттердам

    25.12.2017
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    • Boskalis в составе консорциума с Hattum en Blankevoort (Royal VolkerWessels) и TBI Mobilis заключили контракт с администрацией порта Роттердам на строительство причала и причальной стенки, а также нового терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Роттердам.

    Стоимость контракта составляет более 100 млн евро, в том числе доля Boskalis составит 34 млн евро. Реализация проекта начнется в 2018 году и должна завершиться в конце 2019 года.

    По информации Boskalis, HES International в порту Роттердам строит новый терминал для хранения и перевалкинефтепродуктов. Для того, чтобы порт мог принимать крупнотоннажные танкеры и речные суда, Boskalis с партнерами построят причальную стенку для морских судов длиной 1 200 метров, для речных судов – 1 100 метров, выносной причал длиной 350 метров на четыре судна, а также проведут берегоукрепительные работы.

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