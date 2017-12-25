Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2017

На 51 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику, но существенной динамики роста или падения не наблюдается.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились, но ненамного – на 0,1%, ставки на средиземноморском направлении сохранились на уровне позапрошлой недели.

Ставки на порты западного побережья США незначительно сократились – на 0,5%, в то время как ставки на порты восточного побережья немного выросли – 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 0,1%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 50 неделей года на 1,2%.

На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии опустились на 0,9%. Ставки на Сингапур выросли на 1,4%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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