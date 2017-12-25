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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2017

    25.12.2017
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    • На 51 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику, но существенной динамики роста или падения не наблюдается.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились, но ненамного – на 0,1%, ставки на средиземноморском направлении сохранились на уровне позапрошлой недели.

    Ставки на порты западного побережья США незначительно сократились – на 0,5%, в то время как ставки на порты восточного побережья немного выросли – 0,3%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 0,1%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 50 неделей года на 1,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии опустились на 0,9%. Ставки на Сингапур выросли на 1,4%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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