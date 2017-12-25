Из Урумчи в Роттердам через Котку

«ТрансКонтейнер» разработал новый транспортно-логистический продукт по перевозке грузов в собственных контейнерах из Китая в Европу через территорию Казахстана, России и Финляндии. Платформы предоставляются АО «Кедентранссервис».

Первый поезд отправился из Урумчи 12 декабря 2017 года, в составе проследовал сорок один 40-футовый контейнер с органическими соединениями и другими грузами. Как рассказали SeaNews в компании, в Котку состав прибыл 22 декабря, сейчас контейнеры идут морем в Роттердам, прибытие туда ожидается 8 января.

Решение о целесообразности запуска таких отправок на регулярной основе будет принимать клиент по итогам первой отправки.

Как отмечают в «ТрансКонтейнере», отправки грузов через Котку являются новым транспортным продуктом для рынка. Пропускной способности железной дороги и портов Финляндии хватает, чтобы избежать задержек в пути следования.

В проекте используются контейнеры «ТрансКонтейнера», которые прибыли в Урумчи гружеными из Европы. В Роттердаме порожние контейнеры будут загружены и отправлены на станции РЖД и Средней Азии. «Фактически кругорейса нет, но наличие обратной загрузки позволяет избежать регулировочных расходов», – пояснили в «ТрансКонтейнере».