Волна 9 метров в Охотском и у Камчатки

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером местами до 27 м/с. Днем 26 декабря ослабление ветра с порывами 15-18 м/с,
- В Керченском проливе ветер западный 12-17 м/с, ночью и утром 25 декабря порывы до 23 м/с, высота волн 1,3-2 м,
- В Охотском море в южной части моря, у южных Курильских островов ветер юго-восточный 23 м/с, порывы 30 м/с, волна 4,5 м, сильный снег, температура воздуха + 3С. 26.12.2017 утром в центральной части моря ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 26 декабря,
- В Тихом океане 26 декабря днем в районе юго-восточной Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м, распространением ночью 27 декабря в прибрежные районы восточной Камчатки. Явление сохранится до конца суток 27 декабря.