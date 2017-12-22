Exmar принял FSRU-баржу

Exmar приняла в эксплуатацию первую в мире баржу – плавучую установку по хранению газа и регазификации (FSRU). Строительство осуществлялось на китайской верфи Wison Shipyard.

Пропускная способность регазификационной установки составляет 17 млн куб. м в сутки, емкость хранения – 26 000 куб.м.

Как сообщили SeaNews в Exmar, уже подписан долгосрочный контракт на FSRU с «уважаемым партнером», название которого пока не раскрывается.

Эксплуатация установки начнется с середины следующего года. Подробности Exmar намерен раскрыть в ближайшее время по согласованию с клиентом.