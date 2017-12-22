Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Exmar принял FSRU-баржу

    22.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Exmar приняла в эксплуатацию первую в мире баржу – плавучую установку по хранению газа и регазификации (FSRU). Строительство осуществлялось на китайской верфи Wison Shipyard.

    Пропускная способность регазификационной установки составляет 17 млн куб. м в сутки, емкость хранения – 26 000 куб.м.

    Как сообщили SeaNews в Exmar, уже подписан долгосрочный контракт на FSRU с «уважаемым партнером», название которого пока не раскрывается.

    Эксплуатация установки начнется с середины следующего года. Подробности Exmar намерен раскрыть в ближайшее время по согласованию с клиентом.

    146
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    БаржаПроисшествияРыбаки 15.08.2017 На Дальнем Востоке затонула баржа
    По данным ГМСКЦ, 15 августа в 00-00 затонула баржа «БПМ-105», судовладелец ОАО «Хабаровский речной торговый порт», порт регистрации […]
    0
    БаржаПосадка на мельПроисшествия 07.08.2017 Баржа с зерном на мели
    По данным ГМСКЦ, в 2-35 6 августа в акватории порта Азов буксир «Герой И.И. Петров» (порт регистрации Ростов-на-Дону, […]
    0
    БаржаСПГ 28.07.2017 Первая в мире баржа FLNG
    Судостроительная компания Wison Offshore & Marine сдала в эксплуатацию первую в мире баржу FLNG мощностью 500 тыс. тонн […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 50
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50
    22.12.2017 Припортовый максимум
    21.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    19.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    19.12.2017 Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики