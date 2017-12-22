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    • COSCO to COSCO: продажа согласована

    22.12.2017
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    • COSCO Shipping International (Сингапур) окончательно согласовала продажу своих судостроительных активов.

    Речь идет о подписанном в мае этого года соглашении, по которому COSCO Shipping International продает COSCO Shipping Heavy Industry свои доли, а именно 51% в COSCO Shipyard Group, 50% в COSCO (Nantong) Shipyard и 39,1% в COSCO (Dalian) Shipyard.

    COSCO Shipping International (Singapore) продала судостроительные активы с целью централизации управления и операций за 222 млн долларов.

    Напомним, в конце 2016 года China COSCO решила объединить свои судостроительные активы в одно подразделение – COSCO Shipping Heavy Industry (CSHI). Таким образом, CSHI будет управлять всеми 13 верфями и станет третьей по величине судостроительной группой в Китае.

    Компания намерена направить вырученные средства для финансирования будущих проектов, которые могут включать слияния и поглощения, а также на оборотный капитал компании, сообщает World Maritime News со ссылкой на COSCO Shipping International.

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