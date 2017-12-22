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    • Роттердам увеличит сборы на 1%

    22.12.2017
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    • В течение ближайших трех лет ставки портовых сборов в порту Роттердам будут увеличиваться каждый год на 1%.

    Как отмечают в Администрации порта, при менявшаяся в последние годы практика формирования тарифной политики в отношении портовых сборов на трехлетний срок дает рынку более ясное понимание.

    Небольшое (консервативное, как его охарактеризовали в Администрации порта) повышение сборов призвано способствовать улучшению конкурентной позиции Роттердама в сравнении с соседними портами, в первую очередь – как контейнерного хаба.

    Кроме того, в порту последовательно сокращают разрыв между портовыми сборами с танкеров, перевозящих сырую нефть, и танкерами-продуктовозами.

    Сборы с речных судов будут увеличиваться в течение последующих трех лет также на 1% в год.

    Портовые сборы являются одним из основных источников дохода Администрации порта Роттердам. В прошлом году выручка от портовых сборов с морских судов составила 295 млн евро, с речных судов – 14 млн евро.

    Второй основной источник дохода – арендные сборы, в 2016 году они составили 249 млн евро.

     

    Фото: Администрация порта Роттердам

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