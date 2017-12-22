Информационно-аналитическое агентство

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    • Припортовый максимум

    22.12.2017
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    • 20 декабря на припортовых станциях Октябрьской железной дороги был выгружен 7021 вагон. Как отмечают в ОЖД, это максимальный показатель за все время работы магистрали.

    Среднесуточная выгрузка за 20 дней декабря на полигоне дороги составила 6614 вагонов, это выше аналогичного уровня прошлого года на 13%, а с начала 2017 года выгрузка выросла на 8%.

    В декабре, по информации ОЖД, наблюдается увеличение поступления под выгрузку всех основных номенклатурных позиций экспортных грузов.

    Так, выгрузка угля на припортовых станциях выросла на 21%, удобрений – на 23%, наливных грузов – на 4%, черных металлов – на 16%, руды – на 24%, контейнеров – на 14%.

    Самую высокую динамику в декабре традиционно демонстрирует станция Лужская, где выгрузка составила 3197 вагонов в сутки. Прирост к уровню прошлого года составил 19%.

    В том числе АО «Ростерминалуголь» увеличил выгрузку на 35%, ООО «Европейский серный терминал» – на 80%, ОАО «МТП Усть-Луга» – на 64%, АО «Усть-Луга Ойл» – на 5%, ООО «Портэнерго» – на 21%.

    Как отмечают в ОЖД, росту выгрузки на станции Лужская способствовал запуск в эксплуатацию в 2017 году сортировочной горки и сортировочного парка. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг для ключевых клиентов в Усть-Лужском транспортном узле. Сегодня на сортировочных путях станции Лужская для морских терминалов идет формирование групп вагонов по характеристикам груза, вместимости фронтов выгрузки, судовым партиям, осуществляется подбор порожних и «эстафетных» маршрутов для компаний собственников вагонов.

    Прирост выгрузки в декабре также отмечен на станциях Автово – на 12%, Мурманск – на 6%, Кандалакша – на 30%, Кола – на 41%, Комсомольск-Мурманский – на 47%.

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