Первая партия СПГ в Зебрюгге в 2018 году

Fluxys, оператор СПГ-терминала в Зебрюгге, примет первую в 2018 году партию сжиженного природного газа из Катара. Прибытие газовоза «Al Sahla» вместимостью 216 200 куб. м планируется 2 января. 16 декабря судно вышло с экспортного СПГ-терминала в катарском порту Рас-Лаффан.

Отмечается, что СПГ-терминал в Зебрюгге в основном принимает газ из Катара, его пропускная способность составляет 9 млрд куб. м в год.

Газовоз «Al Sahla» был построен на верфи Hyundai Heavy Industries в 2008 году. Судно зафрахтовано RasGas по долгосрочному тайм-чартеру.

Стоит отметить, что Fluxys имеет также контракт сроком на 20 лет на перевалку сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ». Эти объемы пойдут на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.