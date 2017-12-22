Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первая партия СПГ в Зебрюгге в 2018 году

    22.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Fluxys, оператор СПГ-терминала в Зебрюгге, примет первую в 2018 году партию сжиженного природного газа из Катара. Прибытие газовоза «Al Sahla» вместимостью 216 200 куб. м планируется 2 января. 16 декабря судно вышло с экспортного СПГ-терминала в катарском порту Рас-Лаффан.

    Отмечается, что СПГ-терминал в Зебрюгге в основном принимает газ из Катара, его пропускная способность составляет 9 млрд куб. м в год.

    Газовоз «Al Sahla» был построен на верфи Hyundai Heavy Industries в 2008 году. Судно зафрахтовано RasGas по долгосрочному тайм-чартеру.

    Стоит отметить, что Fluxys имеет также контракт сроком на 20 лет на перевалку сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ». Эти объемы пойдут на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

    174
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    LNGГазовозСПГЯмал СПГ 24.01.2017 Первый танкер для Ямал СПГ в Зебрюгге
    Первый в мире LNG-танкер самого высокого ледового класса, построенный Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) в Южной […]
    0
    ЛатвияЛитваСПГ-терминалСуд 21.12.2017 Риски за счет подрядчика
    Арбитражный суд Стокгольма поставил точку в споре между латвийской компанией AS BMGS и литовской Klaipedos Nafta, оператором СПГ-терминала […]
    0
    НОВАТЭКСПГЯмал СПГ 05.12.2017 Первая партия СПГ с Ямала
    Сегодня завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии. Проектная мощность первой технологической […]
    0
    TeekayГазовозЯмал СПГ 27.01.2017 Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала
    21 января состоялся спуск на воду первого газовоза Teekay, строящегося для работы в рамках проекта «Ямал СПГ». По […]
    0
    НОВАТЭКЯмал СПГ 29.11.2017 Новатэку назначили дату запуска завода «Ямал СПГ»
    ОАО «Ямал СПГ» получило государственное разрешение на ввод в эксплуатацию основных технологических объектов 1-й очереди завода СПГ. По […]
    0
    МакаровкаОбразованиеЯмал СПГ 06.12.2017 «Макаровка» подготовит кадры для проекта «Ямал-СПГ» по требованиям Полярного кодекса
    Подготовка по требованиям Полярного кодекса в «Макаровке» будет вестись также на примере флота и сооружений проекта «Ямал-СПГ». ГУМРФ […]
    0
    Медведев Дмитрий АнатольевичНОВАТЭКПроектыСудостроениеЯмал СПГ 10.08.2017 Л.Михельсон о Ямал СПГ и Кольской верфи
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. По информации пресс-службы правительства, […]
    0
    COSCOMOLТанкерЯмал СПГ 07.11.2017 MOL поделится с COSCO Shipping
    MOL подтвердил информацию о решении продать COSCO Shipping долю 50% в своей дочерней компании – собственнике четырех СПГ-танкеров, […]
    0
    LNGНефтегазСабеттаСПГЯмал СПГ 15.06.2017 Фото из Сабетты
    Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере фото первой очереди завода по сжижению природного газа, строящегося в Сабетте. «Скоро […]
    0
    APM TerminalsCOSCOM&AЗебрюггеСлияния и поглощенияТерминал 12.09.2017 APMT продает COSCO мажоритарный пакет терминала в Зебрюгге
    APM Terminals и COSCO Shipping Ports Limited, дочерняя структура China COSCO Shipping Corporation Limited, достигли договоренности по основным […]
    0
    ВладивостокВладивостокский морской торговый портЯмал СПГ 11.04.2017 Сталь для Ямал СПГ
    Владивостокский морской торговый порт закончил работы по перевалке и отгрузке трех судовых партий листовой стали из порта Поханг […]
    0
    БункеровкаЗебрюггеСПГ 15.02.2017 Первый в мире LNG бункеровщик
    Hanjin Heavy Industries передала первый в мире LNG-бункеровщик компаниям Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), Engie, Mitsubishi Corporation и […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 50
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50
    22.12.2017 Припортовый максимум
    21.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    19.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    19.12.2017 Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики