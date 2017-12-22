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    • Нефтеразлив при бункеровке

    22.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, в 2-40 22 декабря в порту Находка на территории ООО «Находка Ойл Бункер» произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки танкера «Ориент», порт приписки Находка, судовладелец ООО «ПРАЙС Ко., ЛТД».

    На причал №5А было разлито приблизительно 800 кг, еще 200 кг попало в акваторию возле причала.

    Ликвидацией разлива занимается экипаж танкера «Ориент». Привлечение дополнительных сил не планируется. К ликвидации загрязнения приступил собственными силами и средствами нефтяной терминал ООО «Находка Ойл Бункер».

     

     

     

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