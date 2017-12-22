Нефтеразлив при бункеровке

По данным ГМСКЦ, в 2-40 22 декабря в порту Находка на территории ООО «Находка Ойл Бункер» произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки танкера «Ориент», порт приписки Находка, судовладелец ООО «ПРАЙС Ко., ЛТД».

На причал №5А было разлито приблизительно 800 кг, еще 200 кг попало в акваторию возле причала.

Ликвидацией разлива занимается экипаж танкера «Ориент». Привлечение дополнительных сил не планируется. К ликвидации загрязнения приступил собственными силами и средствами нефтяной терминал ООО «Находка Ойл Бункер».