Контейнерооборот лидеров

Информационно-аналитическое агентство

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    22.12.2017
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    • По итогам 11 месяцев 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 36,8 млн TEU.

    За отчетный период через причалы порта прошло на 8,3% больше контейнеров, чем в январе-ноябре 2016 года.

    Сингапур за отчетный период 2017 года обработал 30,7 млн TEU – плюс 9,1% к уровню января-ноября 2016 года.

    В ноябре этого года Шанхай перевалил 3,6 млн TEU – на 9,6% больше, чем за предыдущий месяц и на 13,4% больше, чем в ноябре 2016 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,9 млн TEU (плюс 0,7% к октябрю 2017 и -16% к ноябрю 2016 года).

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