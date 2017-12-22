Интеллектуальная система оповещения для судов

Rolls-Royce и Mitsui O.S.K. lines (MOL) будут сотрудничать в области разработки интеллектуальная система оповещения. В качестве пилотного проекта система будет внедрена на пассажирском пароме «Sunflower», принадлежащем MOL. «Sunflower», длина которого составляет 165 метра, работает на маршруте порт Кобе – порт Оита.

Как сообщает Rolls-Royce, интеллектуальная система оповещения будет собирать и анализировать данные с датчиков судовых систем, в частности, с автоматической идентификационной системы (AIS), радара, а также с других источников.

Как отмечают в MOL, «Sunflower» работает в водах с высокой плотностью движения судов. Интеллектуальная система оповещения даст дополнительный инструмент для принятияи решений и повысит безопасность судов».