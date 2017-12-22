Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Безработные контейнеровозы

    22.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГлобальноКонтейнерная линияМартФевральФинансыЯнварь 29.05.2017 Деньги в контейнере
    Из 11 крупнейших контейнерных линий, которые на сегодня опубликовали свои финансовые результаты за первый квартал 2017 года, в […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЗерноМеталлоломСентябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное море 25.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    На 37 неделе фрахтовый рынок Черного моря оставался на уровне последних предшествующих недель. По информации брокерской компании «Глогос […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустОктябрьСентябрьЮг 01.12.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Юг (сентябрь-ноябрь 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Юга: Азово-черноморский и Каспийский бассейны период данных сентябрь-ноябрь 2017г. ежемесячное пополнение данными […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГрузооборотМайМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 15.06.2017 В НМТП продолжают расти контейнеры и навал
    Группа НМТП опубликовала операционные показатели за январь-май 2017 года. Суммарный грузооборот составил 63,5 млн тонн – на 1,4% […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартСентябрьСтатистика таможниФевральЧерные металлыЭкспортЯнварь 14.11.2017 Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января-сентября 2017 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 16.08.2017 New Weekly №49 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 7 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    201520162017АвгустАпрельГрузооборотДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 18.11.2017 ПОРТСТАТ Грузы – аналитический сервис (грузооборот тыс. тонн всех морских портов и стивидоров РФ)
    ПОРТСТАТ ГРУЗЫ – приступая к работе: работайте с сервисом в режиме полного окна – для этого нажмите кнопку   в […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельМайМартСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.07.2017 Экспорт угля и кокса
    По итогам января-мая 2017 года российский экспорт каменного угля вырос на 11% по сравнению с показателем 2016 года. […]
    0
    2017ИмпортМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 16.05.2017 Импорт продовольственных товаров
    По итогам первого квартала 2017 года российский импорт мяса и мясопродуктов составил 126,4 тыс. тонн. По отношению к […]
    0
    2017ContainershipsМартФевральФинансыЯнварь 25.05.2017 Containerships с прибылью в первом квартале
    Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Объем перевозок на Балтике и в Северном море, […]
    0
    Lark logistics Pvt LtdАктауский международный морской торговый портГлобальноКазахстан 11.12.2017 Индусы в Актау
    Индийская компания Lark logistics Pvt Ltd рассматривает возможность контейнерных перевозок через порт Актау. По информации  АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», в конце […]
    0
    2017АпрельИмпортИюльИюньМайМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 18.09.2017 Продуктовый импорт
    По итогам 7 месяцев 2017 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился. По отношению к показателю […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 50
    22.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 50
    22.12.2017 Припортовый максимум
    21.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    19.12.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    19.12.2017 Приморск снижает темпы, Новороссийск наращивает
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики